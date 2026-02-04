Погода
$ 87.45 - 87.76
€ 103.62 - 104.47

Александр Овечкин обошёл Сергея Фёдорова по числу ассистов в НХЛ

318  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного сезона НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс", доведя свой общий показатель до 821 передачи с учётом плей-офф. Таким образом, он обошёл Сергея Фёдорова, у которого по завершении карьеры было 820 ассистов, и поднялся на 50-е место в истории лиги.

Матч прошёл на "Кэпитал Уан-Арена" в Вашингтоне и завершился победой "Кэпиталз" со счётом 4:1. В текущем сезоне Овечкин забросил 22 шайбы и отдал 25 результативных передач в 57 играх.

Рекорд по числу ассистов с учётом регулярного сезона и плей-офф остаётся за Уэйном Гретцки - 2221 передачу. Новый результат Овечкина подчёркивает его статус одного из лучших игроков в истории НХЛ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455010
Теги:
США, хоккей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  