Александр Овечкин обошёл Сергея Фёдорова по числу ассистов в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного сезона НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс", доведя свой общий показатель до 821 передачи с учётом плей-офф. Таким образом, он обошёл Сергея Фёдорова, у которого по завершении карьеры было 820 ассистов, и поднялся на 50-е место в истории лиги.

Матч прошёл на "Кэпитал Уан-Арена" в Вашингтоне и завершился победой "Кэпиталз" со счётом 4:1. В текущем сезоне Овечкин забросил 22 шайбы и отдал 25 результативных передач в 57 играх.

Рекорд по числу ассистов с учётом регулярного сезона и плей-офф остаётся за Уэйном Гретцки - 2221 передачу. Новый результат Овечкина подчёркивает его статус одного из лучших игроков в истории НХЛ.