Сборная Кыргызстана показала форму к зимним Олимпийским играм 2026

Госагентство физической культуры и спорта Кыргызстана представило новую спортивную и парадную форму национальной сборной к XXV зимним Олимпийским играм, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д"Ампеццо, Италия.

Экипировка разработана по международным стандартам, чтобы обеспечить комфорт и безопасность спортсменов во время соревнований. Парадная форма белого цвета включает традиционный ак калпак, а для тренировок предусмотрена тёмно-синяя спортивная форма.

Создание экипировки проходило при поддержке спонсоров и при участии Национального олимпийского комитета Кыргызстана.

Кыргызские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в горнолыжном спорте и лыжных гонках, а новая форма подчеркнёт национальный стиль и традиции страны.