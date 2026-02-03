Сотрудник ГСИН и милиционер задержаны за аферу с помилованием

ГКНБ Кыргызстана совместно с подразделениями собственной безопасности МВД и ГСИН вскрыл циничную коррупционную схему, в которой оказались замешаны представители сразу двух силовых ведомств. Сотрудник исправительного учреждения №16 Ж.Д. и оперативник УВД Первомайского района Т.Н., действуя в преступном сговоре, превратили государственную процедуру помилования в инструмент для личного обогащения.

Следствие установило, что сообщники вошли в доверие к осужденному, отбывающему срок в колонии №1. В период с декабря 2024 года по апрель 2025 года они систематически выманивали у заключенного крупные суммы денег, обещая гарантированное решение вопроса о его помиловании и выходе на свободу. Однако, "собрав урожай" с доверчивого арестанта, покровители в погонах своих обещаний не сдержали, и в помиловании осужденному в итоге было официально отказано.

В настоящий момент Ж.Д. и Т.Н. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Вместо обещанной свободы для других, подельники сами оказались за решеткой, а следствие проверяет их на причастность к аналогичным эпизодам "продажи" государственных актов милосердия.