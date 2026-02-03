Максат Алимов завершил карьеру в сборной Кыргызстана по футзалу

Максат Алимов, одна из легенд кыргызского футзала, официально завершил карьеру в составе национальной сборной. Прощальный матч игрока состоялся в групповом этапе Кубка Азии 2026 против сборной Южной Кореи.

Алимов дебютировал за сборную в 2013 году в отборочных матчах к Кубку Азии 2014. За годы выступлений он принял участие в пяти Кубках Азии, с 2018 по 2025 год был капитаном команды, забил множество ключевых голов и стал лидером, вдохновлявшим команду на победы.

Его вклад в развитие кыргызского футзала отмечают как федерация, так и болельщики, подчеркивая его самоотдачу, характер и любовь к игре.