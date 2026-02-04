Погода
В Кыргызстане вводят тотальный контроль за алкоголем и лесом

300  0
- Светлана Лаптева
Февраль принес предпринимателям и гражданам Кыргызстана пакет важных законодательных изменений, затрагивающих ключевые сферы экономики - от налогов до правил перевозки грузов. Главным трендом месяца стало усиление цифрового контроля в торговле и одновременно значительные послабления для тех, кто работает на экспорт.

В сфере логистики ключевым нововведением станет обязательное использование электронных навигационных пломб. С 11 февраля под строгий цифровой надзор попадают перевозки алкоголя и табака - пломбы будут фиксировать путь товара при экспорте и импорте в рамках ЕАЭС. Кроме того, с 1 февраля стартовал пилотный проект по отслеживанию поставок лесоматериалов (древесины, пиломатериалов и шпал) из России в Кыргызстан, что должно сделать рынок стройматериалов более прозрачным.

Для предпринимателей, работающих на зарубежных рынках, государство подготовило беспрецедентный налоговый подарок: ставка единого налога для деятельности за пределами КР снижена в десять раз - с 1% до 0,1%. Параллельно с этим Минэкономики до 18 февраля проводит "ревизию" в секторе профессиональных услуг, собирая данные для актуализации государственного реестра оценщиков и оценочных организаций.

Важные новости касаются и рядовых граждан. Владельцам легковых такси дали временную передышку: МВД продлило срок обязательного лицензирования перевозок до 1 июля 2026 года. В финансовом секторе, напротив, сохраняется консервативный подход - Национальный банк продлил ограничения на валютные обменные операции до 1 августа текущего года, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем денежном рынке.


URL: https://www.vb.kg/455018
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
