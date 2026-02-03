Погода
В Бишкеке стартует второй международный бизнес-форум B5+1

273  0
- Светлана Лаптева
Сегодня Бишкек принимает эстафету крупнейшего регионального события - в столице Кыргызской Республики открывается второй Форум B5+1. Мероприятие, организованное Центром международного частного предпринимательства (CIPE) совместно с Кабинетом Министров КР, стало прямым продолжением исторического саммита лидеров C5+1 и закрепило за собой статус ключевой платформы для диалога между бизнесом Центральной Азии и США.

Главная цель форума в этом году - переход от разовых инициатив к долгосрочной стратегии. Поддержка Государственного департамента США, гарантированная до 2029 года, превращает B5+1 в устойчивый механизм, где частный сектор не просто обсуждает проблемы, а диктует повестку реформ. В течение двух дней участники проанализируют прогресс, достигнутый со времен первой встречи в Алматы, и представят дорожные карты по ключевым направлениям: от критически важных минералов и ИТ до транспорта, логистики и сельского хозяйства.

Особенностью бишкекского форума станет прямой диалог: лидеры региональных рабочих групп представят конкретные рекомендации по улучшению делового климата, а государственные делегаты выступят с официальной позицией и обязательствами по их реализации. Итогом встречи станет подписание Коммюнике, которое зафиксирует обновленный план действий по привлечению инвестиций и интеграции экономик стран Центральной Азии в глобальные рынки. Таким образом, Форум B5+1 окончательно утверждается как фундамент для формирования единого процветающего экономического пространства в регионе.


URL: https://www.vb.kg/455022
Теги:
форум, Бишкек, экономика
