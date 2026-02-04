До конца 2026 года в КР можно будет беспошлинно завезти 5000 тонн мяса

Кыргызстан добился значительных экономических преференций в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщил на пресс-конференции в агентстве "Кабар" начальник управления координации ЕАЭС Минэкономики КР Элимбек Каныбек уулу, по инициативе республики на ряд стратегически важных товаров введены тарифные льготы, которые позволят завозить продукцию без уплаты таможенных пошлин.

Одним из самых ощутимых решений для населения стала отмена пошлин на ввоз замороженной говядины (без кости). До конца 2026 года в страну можно будет беспошлинно завезти 5 000 тонн мяса. Ранее импортеры платили государству 15% от стоимости товара, теперь же ставка обнулена. Аналогичная мера принята и для сахара-сырца: квота в 20 тысяч тонн освобождена от пошлин до конца 2026 года, что должно помочь стабилизировать цены на сахар на внутреннем рынке.

Льготы затронули и производственный сектор. До конца 2028 года республика сможет ежегодно ввозить по 300 тонн какао-жира с нулевой пошлиной, что поддержит кондитерскую отрасль. Также на три года обнулены пошлины на спецсредства для обработки текстиля и кожи, необходимые местным промышленникам. Не осталась без внимания и авиация: Совет ЕЭК разрешил Кыргызстану завезти еще два пассажирских турбовинтовых самолета без уплаты пошлин. Это решение направлено на обновление авиапарка и развитие региональных рейсов, чтобы перелеты внутри страны и между соседями по союзу стали доступнее.