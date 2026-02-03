В Таласе на вымогательстве взятки пойман сотрудник прокуратуры

В Таласской области на вымогательстве взятки попался заместитель прокурора одного из районов С.К.О., который вместо надзора за соблюдением законов решил нажиться на страхе осужденных, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Следствие выяснило, что сотрудник прокуратуры действовал дерзко, в частности, он запугивал лиц, находящихся под пробацией, обещая обжаловать их мягкие приговоры. Цена свободы от реального тюремного срока составляла 2000 долларов США. По версии ГКНБ, подозреваемый буквально торговал правосудием, дискредитируя всю систему государственной власти и антикоррупционную политику страны.

Операция по задержанию прошла 1 февраля. С.К.О. взяли с поличным в момент получения 140 тысяч сомов. Сейчас задержанный находится в камере СИЗО ГКНБ, а следствие выясняет, был ли этот "бизнес на приговорах" личной инициативой сотрудника или в районе действовала целая группа коррупционеров.