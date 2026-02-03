Погода
Италия поможет Кыргызстану очистить города от мусора

Кыргызстан делает решительный шаг в сторону решения мусорной проблемы и внедрения экономики замкнутого цикла. 2 февраля в Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР состоялась официальная встреча с руководством итальянской компании TRITOR S.R.L. Итогом переговоров стало подписание Меморандума о сотрудничестве, который открывает путь для запуска в республике передовых европейских установок по переработке бытовых и медицинских отходов.

Масштаб проекта предусматривает переработку до 200 тонн несортированных отходов в сутки. Особенностью итальянской технологии является получение экологически чистого альтернативного топлива, которое планируется использовать на местных цементных заводах. Кроме того, соглашение охватывает критически важные направления: рекультивацию переполненных мусорных полигонов и создание системы безопасной утилизации медицинских отходов в государственных больницах страны.

Глава Нацагентства по инвестициям Равшанбек Сабиров отметил, что республика остро нуждается в работающих решениях, которые можно быстро адаптировать под местные условия. В обсуждении приняли участие представители мэрий городов и Министерства здравоохранения, которые уже приступили к подбору площадок для размещения пилотных установок. Помимо технического оснащения, итальянская сторона берет на себя обязательства по обучению местных кадров и обеспечению полной прозрачности финансовых процессов, что делает проект важным звеном в развитии "зеленой" экономики Кыргызстана.


Италия, мусор, Кыргызстан
