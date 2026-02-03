Кыргызстан сохранил кредитный рейтинг на уровне B+

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Кыргызской Республики на уровне B+ с прогнозом "Стабильный". Такой показатель означает, что страна сохраняет способность выполнять свои финансовые обязательства, несмотря на сохраняющиеся внешние экономические риски, сообщает https://open.kg/ Для международных инвесторов подобная оценка служит сигналом о том, что экономика государства остаётся управляемой и демонстрирует признаки устойчивости.

Сохранение рейтинга рассматривается как результат последовательной макроэкономической политики и проводимых реформ. В последние годы правительство уделяет внимание модернизации финансового управления, развитию цифровых государственных сервисов и повышению прозрачности бюджетной системы. Эти меры постепенно укрепляют доверие со стороны зарубежных партнёров и международных финансовых институтов.

Переговоры с американским бизнесом

Вопросы привлечения инвестиций и расширения экономического сотрудничества обсуждались во время переговоров заместителя председателя кабинета министров Данияра Амангельдиева с представителями американских компаний. Основной темой встречи стало развитие долгосрочного партнёрства и поиск направлений для совместной реализации крупных проектов.

Кыргызстан делает ставку на проекты, способные обеспечить устойчивый рост экономики и повысить её конкурентоспособность в регионе. По словам представителей правительства, особое значение имеют отрасли, которые формируют промышленную базу страны и расширяют экспортные возможности.

Стратегическое значение энергетических проектов

Ключевым вопросом переговоров стало строительство Камбаратинской ГЭС-1. Этот проект рассматривается как один из наиболее значимых инфраструктурных объектов страны. Его реализация позволит увеличить объёмы выработки электроэнергии, снизить сезонный дефицит энергоресурсов и создать условия для роста промышленного производства.

Развитие энергетического сектора рассматривается не только как фактор внутренней стабильности, но и как возможность расширения экспортного потенциала Кыргызстана. Ожидается, что ввод новых генерирующих мощностей позволит укрепить позиции страны на региональном энергетическом рынке.

Условия для инвесторов

Правительство Кыргызстана продолжает курс на формирование благоприятной деловой среды. Налоговая политика постепенно адаптируется к современным экономическим требованиям, упрощаются административные процедуры и расширяется применение цифровых инструментов взаимодействия бизнеса с государством.

Среди приоритетных направлений инвестиционного развития выделяются:

энергетика и строительство генерирующих мощностей модернизация транспортной и логистической инфраструктуры развитие горнодобывающей промышленности внедрение инновационных и технологических решений

Представители американских компаний выразили заинтересованность в изучении потенциала данных отраслей. Переговоры показали, что иностранные инвесторы рассматривают Кыргызстан как перспективную площадку для долгосрочных вложений при условии дальнейшего совершенствования делового климата.

Экономические вызовы и перспективы

Несмотря на положительные оценки международных рейтинговых агентств, экономика Кыргызстана продолжает сталкиваться с рядом системных задач. Среди них - необходимость диверсификации экономики, снижение зависимости от внешних факторов и расширение промышленного сектора. Успешная реализация инфраструктурных проектов и дальнейшее развитие частного бизнеса могут стать ключевыми факторами повышения экономической устойчивости.

Подтверждение кредитного рейтинга и активизация переговоров с зарубежными инвесторами свидетельствуют о стремлении Кыргызстана укрепить позиции на международной экономической арене. Последовательная реализация реформ и запуск стратегических проектов способны создать основу для долгосрочного роста и повышения инвестиционной привлекательности страны.

Источник: https://open.kg/news/local-news/68556-standard-poors-podtverdilo-kreditnyj-rejting-kr-na-urovne-b.html