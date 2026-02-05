Погода
$ 87.45 - 87.74
€ 103.62 - 104.47

Черданцев заявил, что ИИ не сможет заменить спортивных комментаторов

206  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Известный телекомментатор Георгий Черданцев высказался о возможной замене спортивных комментаторов искусственным интеллектом. По его словам, такие опасения необоснованны, поскольку ИИ не способен воспроизвести ключевые качества живого человека в прямом эфире.

В комментарии изданию "Чемпионат" Черданцев отметил, что искусственный интеллект действует строго рационально, тогда как человек нередко принимает иррациональные решения, которые впоследствии оказываются удачными или даже гениальными. Именно эта особенность, по его мнению, играет важную роль в работе комментатора.

Журналист также подчеркнул, что ИИ лишён естественных эмоций и не способен к импровизации - качествам, без которых невозможно представить качественный прямой эфир. По словам Черданцева, эмоциональная реакция на происходящее на поле и умение мгновенно адаптироваться к ситуации остаются исключительно человеческими преимуществами.

"Поэтому ведущие прямого эфира и комментаторы могут в последнюю очередь опасаться наступления ИИ", - заявил он.

Георгий Черданцев работает на телеканале "Матч ТВ" и является одним из самых узнаваемых спортивных комментаторов в России. В 2023 году он был удостоен национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий спортивной программы / спортивный комментатор".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455039
Теги:
Искусственный интеллект
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  