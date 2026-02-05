Черданцев заявил, что ИИ не сможет заменить спортивных комментаторов

Известный телекомментатор Георгий Черданцев высказался о возможной замене спортивных комментаторов искусственным интеллектом. По его словам, такие опасения необоснованны, поскольку ИИ не способен воспроизвести ключевые качества живого человека в прямом эфире.

В комментарии изданию "Чемпионат" Черданцев отметил, что искусственный интеллект действует строго рационально, тогда как человек нередко принимает иррациональные решения, которые впоследствии оказываются удачными или даже гениальными. Именно эта особенность, по его мнению, играет важную роль в работе комментатора.

Журналист также подчеркнул, что ИИ лишён естественных эмоций и не способен к импровизации - качествам, без которых невозможно представить качественный прямой эфир. По словам Черданцева, эмоциональная реакция на происходящее на поле и умение мгновенно адаптироваться к ситуации остаются исключительно человеческими преимуществами.

"Поэтому ведущие прямого эфира и комментаторы могут в последнюю очередь опасаться наступления ИИ", - заявил он.

Георгий Черданцев работает на телеканале "Матч ТВ" и является одним из самых узнаваемых спортивных комментаторов в России. В 2023 году он был удостоен национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий спортивной программы / спортивный комментатор".