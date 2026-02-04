Погода
$ 87.45 - 87.76
€ 103.62 - 104.47

ГНС начала кампанию по приему налоговой декларации

264  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики начала кампанию по приему единой налоговой декларации по итогам 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Очередная декларационная кампания пройдет в два этапа: до 1 апреля декларацию представляют юридические лица, государственные и муниципальные служащие, до 1 мая – физические лица и индивидуальные предприниматели.

До 1 апреля налоговую декларацию обязаны представить:

– отечественные организации, за исключением финансируемых из бюджета и не имеющих налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период;

– иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения;

– государственные и муниципальные служащие;

– члены Совета по отбору судей, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, а также правления Национального банка;

До 1 мая декларацию должны подать:

– индивидуальные предприниматели (за исключением осуществляющих деятельность в зоне торговли с особым режимом, на основе патента, по ставкам единого налога 0%, 0,1%, 0,5% и 1%, а также крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица);

– граждане Кыргызской Республики, работающие в международных организациях, а также в дипломатических и консульских учреждениях иностранных государств, находящихся на территории Кыргызской Республики;

– физические лица, получившие налогооблагаемый доход, с которого не был удержан подоходный налог за отчетный период.

Другие категории физических лиц, в том числе желающие получить социальный или имущественный вычеты, вправе представлять налоговую декларацию на добровольной основе.

Налоговая декларация подается в электронном виде через Кабинет налогоплательщика на сайте Cabinet.salyk.kg.

Отметим, что в декларации необходимо указать сведения о доходах и расходах, экономической деятельности, объектах имущества, земельных участках, а также сумме уплаченных налоговых обязательств за отчетный период.

Подробную информацию можно получить в территориальных налоговых органах, а также по телефону 116 или на сайте .


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455046
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  