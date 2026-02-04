Алтай эпохи перемен. Археологи собрали памятники в одном каталоге

Археологи Алтайского государственного университета подготовили первый выпуск научно-популярного каталога, посвященного памятникам эпохи Великого переселения народов на Алтае.

Как сообщили в вузе, издание рассказывает об археологических комплексах одного из ключевых периодов в истории Евразии, который ознаменовал переход от древности к средневековью. В это время происходили масштабные миграции, военные конфликты, формировались и рушились крупные империи, что заметно изменило политическую и этнокультурную карту континента.

По словам ведущего эксперта научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", профессора Николая Серегина, изучение археологических памятников этого периода остается одним из приоритетных направлений работы ученых. За последние годы специалисты опубликовали цикл монографий и научных статей, а также реализовали ряд крупных исследовательских проектов.

Первый выпуск каталога включает материалы трех некрополей, расположенных в Чемальском районе Республики Алтай: Чобурак-I, Усть-Бийке-III и Карбан-I. Эти памятники исследовались в разное время, а полученные результаты были полностью опубликованы в последние годы при участии археологов университета.

Электронная версия научно-популярного издания "Археологические памятники эпохи Великого переселения народов на Алтае" доступна по ссылке: