Погода
$ 87.45 - 87.76
€ 103.62 - 104.47

Алтай эпохи перемен. Археологи собрали памятники в одном каталоге

163  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Археологи Алтайского государственного университета подготовили первый выпуск научно-популярного каталога, посвященного памятникам эпохи Великого переселения народов на Алтае.

Как сообщили в вузе, издание рассказывает об археологических комплексах одного из ключевых периодов в истории Евразии, который ознаменовал переход от древности к средневековью. В это время происходили масштабные миграции, военные конфликты, формировались и рушились крупные империи, что заметно изменило политическую и этнокультурную карту континента.

По словам ведущего эксперта научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", профессора Николая Серегина, изучение археологических памятников этого периода остается одним из приоритетных направлений работы ученых. За последние годы специалисты опубликовали цикл монографий и научных статей, а также реализовали ряд крупных исследовательских проектов.

Первый выпуск каталога включает материалы трех некрополей, расположенных в Чемальском районе Республики Алтай: Чобурак-I, Усть-Бийке-III и Карбан-I. Эти памятники исследовались в разное время, а полученные результаты были полностью опубликованы в последние годы при участии археологов университета.

Электронная версия научно-популярного издания "Археологические памятники эпохи Великого переселения народов на Алтае" доступна по ссылке:


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455047
Теги:
вуз, история
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  