KOICA выделит до $10 млн на улучшение качества воздуха в Кыргызстане

- Назгуль Абдыразакова
В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана обсудили реализацию проекта по улучшению качества воздуха. Инициатива будет реализована в 2026–2028 годах в Бишкеке и Чуйской области при безвозмездной поддержке правительства Республики Корея на сумму до 10 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча по данному вопросу состоялась с участием министра Медера Машиева, заместителя министра Асель Раимкуловой и делегации Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

Проект направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ, разработку комплексного плана управления качеством воздуха, а также внедрение экологически чистых систем отопления в государственных образовательных учреждениях.

Ожидается, что реализация инициативы позволит улучшить экологическую ситуацию в столице и Чуйской области и повысить эффективность мер по охране окружающей среды.


