Рак у детей стали чаще выявлять. Врачи Кыргызстана объяснили причины

Сегодня, 4 февраля, в Кыргызстане, как и во всем мире, отмечается Всемирный день борьбы против рака. В преддверии даты эксперты рассказали о ситуации с онкологическими заболеваниями в стране, развитии диагностики и ключевых проблемах системы помощи пациентам.

По словам заведующего отделением детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства Султана Стамбекова, рост выявляемости рака у детей связан прежде всего с улучшением диагностики, а не с увеличением заболеваемости.

"Если ранее выявляли около 8 случаев на 100 тысяч детей, то сейчас – 10-11. Мы приближаемся к мировым показателям, а это означает, что стали чаще находить болезнь и давать детям шанс на лечение", - отметил он.

Кыргызстан присоединился к глобальной инициативе Всемирной организации здравоохранения, направленной на повышение выживаемости детей с онкологией к 2030 году. За последние годы финансирование детской онкослужбы выросло в десять раз с 20 млн до 200 млн сомов. Это позволило внедрять современные препараты, включая "Блинатумомаб", который значительно снижает риск рецидивов.

Однако во взрослой онкологии сохраняются серьезные трудности. Как рассказала представительница Союза пациентских сообществ Анастасия Гаджиева, на всю страну работают только два онкологических центра - в Бишкеке и Оше.

"Огромные очереди и запущенные стадии из-за позднего обращения - одна из главных проблем. Хотя государство увеличивает финансирование, остаются сложности с закупкой и доставкой лекарств. Если препараты задерживаются, болезнь прогрессирует, и семьям приходится брать расходы на себя", - пояснила она.

Кроме того, ряд жизненно важных анализов, включая МРТ и проточную цитометрию, по-прежнему остаются платными.

Эксперты советуют пациентам не терять время после постановки диагноза, не полагаться на народные методы лечения, при необходимости получать второе медицинское мнение и не оставаться один на один с болезнью. Если нужное лечение недоступно в стране, важно рассматривать возможности терапии за рубежом. При этом первая успешная трансплантация костного мозга в Кыргызстане уже проведена, но система все еще развивается.

Общественный фонд "Солнце надежды" напоминает, что онкологические заболевания на ранних стадиях могут протекать почти бессимптомно. Поводом для срочного обращения к врачу должны стать длительная температура без признаков простуды, постоянная бледность и слабость, беспричинные синяки или кровотечения, боли в костях и появление безболезненных уплотнений на теле.

По мнению специалистов, в перспективе онкология станет одним из ключевых направлений медицины. При этом уже сейчас стране необходима система реабилитации, поскольку после лечения многие пациенты сталкиваются с психологическими последствиями и нуждаются в поддержке.

В фонде "Солнце надежды" подчеркивают: помощь это не всегда деньги. Внимание к близким, вовремя пройденное обследование и готовность говорить о проблеме открыто могут спасти чью-то жизнь.