Бакыт Садыков обозначил три главных приоритета развития ЦА

"Бизнес - это не просто участник процессов, а полноценный соавтор экономических реформ", - заявил министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Садыков на двухдневном бизнес-форуме Б5+1 в Бишкеке.

Выступая перед представителями деловых кругов стран Центральной Азии и США, глава ведомства подчеркнул, что формат Б5+1 отражает качественно новый этап регионального взаимодействия. По его словам, бизнес становится ключевым драйвером преобразований, получая уникальную возможность напрямую формулировать предложения правительствам и международным партнерам.

Бакыт Садыков обозначил три стратегических значения форума для Кыргызстана. Первое - укрепление региональной кооперации в таких сферах, как логистика, торговля и энергетика, которые сегодня требуют согласованных действий. Второе - улучшение делового климата. Инициативы бизнеса по снижению административных барьеров и цифровизации госуслуг полностью соответствуют текущим реформам в Кыргызской Республике. Третье - развитие международного партнерства, где активное участие США усиливает доверие инвесторов и открывает доступ к трансферу технологий.

"Главный сигнал форума предельно ясен: Центральная Азия - это регион сотрудничества, реформ и растущих возможностей для международного бизнеса", - резюмировал министр Бакыт Садыков.