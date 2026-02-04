Погода
$ 87.45 - 87.76
€ 103.62 - 104.47

Бакыт Садыков обозначил три главных приоритета развития ЦА

456  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Бизнес - это не просто участник процессов, а полноценный соавтор экономических реформ", - заявил министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Садыков на двухдневном бизнес-форуме Б5+1 в Бишкеке.

Выступая перед представителями деловых кругов стран Центральной Азии и США, глава ведомства подчеркнул, что формат Б5+1 отражает качественно новый этап регионального взаимодействия. По его словам, бизнес становится ключевым драйвером преобразований, получая уникальную возможность напрямую формулировать предложения правительствам и международным партнерам.

Бакыт Садыков обозначил три стратегических значения форума для Кыргызстана. Первое - укрепление региональной кооперации в таких сферах, как логистика, торговля и энергетика, которые сегодня требуют согласованных действий. Второе - улучшение делового климата. Инициативы бизнеса по снижению административных барьеров и цифровизации госуслуг полностью соответствуют текущим реформам в Кыргызской Республике. Третье - развитие международного партнерства, где активное участие США усиливает доверие инвесторов и открывает доступ к трансферу технологий.

"Главный сигнал форума предельно ясен: Центральная Азия - это регион сотрудничества, реформ и растущих возможностей для международного бизнеса", - резюмировал министр Бакыт Садыков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455052
Теги:
Минэкономики, форум, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  