Амангельдиев сообщил бизнесу США о рекордном росте экономики Кыргызстана

Первый заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев, выступая на бизнес-форуме B5+1 в Бишкеке, представил международным инвесторам и предпринимателям из США отчет о беспрецедентном экономическом рывке страны. Он подчеркнул, что по итогам 2025 года темпы роста отечественной экономики достигли отметки в 11,1%, что делает республику одной из самых динамичных площадок в регионе.

Как отметил Первый зампред, формат B5+1 стал логическим продолжением Вашингтонского саммита 2025 года, трансформируя политические договоренности в практическую плоскость. Амангельдиев призвал американские деловые круги наполнить этот вектор реальным содержанием, превращая контакты в устойчивые и прибыльные партнерства. По его словам, Центральная Азия с 80-миллионным рынком потребления и молодым населением сегодня превращается в стратегический узел глобальной торговли и логистики.

В качестве ключевых достижений, гарантирующих безопасность инвестиций, было названо принятие нового закона "Об инвестициях" и успешный выход страны на международный финансовый рынок с размещением суверенных еврооблигаций на сумму 700 миллионов долларов США. Особый интерес участников форума вызвал запуск государственного стейблкоина USDKG, который обеспечен золотым запасом страны и призван модернизировать систему платежей.

Данияр Амангельдиев также акцентировал внимание на развитии высокотехнологичных секторов. В стране активно работают Парк высоких технологий и Парк креативных индустрий, а режим "Цифровой кочевник" уже стал точкой притяжения для мировых IT-специалистов. Приоритетными направлениями для совместных проектов с США были названы цифровая экономика, логистическая инфраструктура и индустриальный сектор.

В завершение выступления было подчеркнуто, что современный Кыргызстан - это регион стабильности и технологического роста, полностью готовый к прямому и предметному сотрудничеству с глобальными корпорациями.