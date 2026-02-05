Жители Афганистана просят власти обуздать цены на уголь и дрова

Жители провинции Хост на юго-востоке Афганистана столкнулись с катастрофическим ростом цен на топливо. Этой зимой стоимость дров и угля достигла отметок, которые делают обогрев домов практически невозможным для семей с низким доходом, сообщает Amu.tv.

По словам местных жителей, цена за один харвар (около 560 кг) дров или угля подскочила до 10 000 афгани (примерно 140 долларов США). В условиях наступивших холодов такие расходы стали неподъемным бременем для населения. Люди подчеркивают, что вслед за углем и древесиной резко подорожал и газ, что окончательно истощает скудные бюджеты домохозяйств.

Ситуация усугубляется критическим разрывом между стоимостью жизни и реальными доходами населения. Ежедневный заработок многих рабочих в Хосте составляет всего от 50 до 100 афгани.

"Я весь день работаю, используя велосипед, и зарабатываю от 50 до 100 афгани. Что я могу позволить себе на эти деньги?" - жалуется один из местных жителей, подчеркивая крайнюю степень нищеты.

Население призывает власти "Талибана" усилить контроль над рынком и пресечь спекуляцию. Жители предупреждают: если цены не будут снижены в ближайшее время, регион ждет серьезный гуманитарный кризис, так как значительная часть населения не сможет пережить суровые зимние месяцы в неотапливаемых домах.