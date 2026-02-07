Фермер из Баткена наладил доходное производство ягод в разгар зимы

В Кадамжайском районе Баткенской области 31-летний предприниматель Кубаныч Барат уулу ломает стереотипы о традиционном земледелии региона, успешно развивая круглогодичное выращивание клубники. Житель села Мин-Чынар уже четыре года доказывает, что при использовании современных агротехнологий ягода может приносить стабильную прибыль даже в зимний период, когда спрос и цены на нее достигают максимума.

Путь к успеху начался с обучения в 2022 году, после чего фермер перенял передовой опыт коллег из Узбекистана и построил современную теплицу площадью 10 соток. Сегодня хозяйство оснащено системами капельного орошения для экономии воды и мощным отоплением, на которое в зимние холода уходит около 300 килограммов угля в сутки. В теплице Кубаныч Барат уулу экспериментирует с сортами: на смену высокоурожайному корейскому "Сохену" пришел востребованный на рынке "Кабирелло", отличающийся отличным качеством плодов.

Экономические показатели проекта впечатляют: если в апреле цена на клубнику составляет 700–800 сомов за килограмм, то зимой она взлетает до 2000 сомов. С одного гектара при должном уходе можно получить до 25 тонн урожая, а текущие мощности теплицы позволяют собирать более 500 килограммов ягод за цикл. Помимо закрытого грунта, фермер освоил более гектара открытых площадей, где урожай созревает к середине весны. Продукция, которая раньше увозилась на рынки Оша, теперь полностью закрывает потребности торговых точек Баткенской области.

Пример Кубаныча Барат уулу в Министерстве сельского хозяйства КР называют образцовым для привлечения молодежи в аграрный сектор. Удачное внедрение технологий и грамотная диверсификация сортов позволили частному хозяйству стать заметным игроком на местном рынке и наглядным подтверждением того, что баткенский климат в сочетании с инновациями открывает новые возможности для высокодоходного фермерства.