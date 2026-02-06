В Токтогуле внедряют интенсивное садоводство на засушливых землях

В Токтогульском районе стартовал масштабный проект по освоению богарных (неполивных) земель под интенсивные сады. По инициативе Минсельхоза КР здесь подготавливают участок площадью 30 гектаров, где применят современные агротехнологии для поддержки местных фермеров.

Для обеспечения садов водой районное управление водного хозяйства строит бассейн объемом 15 000 кубометров и устанавливает системы капельного орошения. Весь участок уже огораживают и защищают от внешних воздействий. Земля передана в аренду на 5 лет через профильное управление аграрного развития, что позволит фермерам выстраивать долгосрочные планы.

Высадка саженцев начнется уже в марте. Использование капельного полива не только решит проблему дефицита водных ресурсов, но и существенно упростит уход за растениями, увеличивая их урожайность. В ведомстве подчеркивают, что подобные проекты призваны повысить доходы сельских производителей и обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора региона.