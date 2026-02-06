В мясном павильоне "Чуйгун" можно купить мясо по доступной цене

В Бишкеке изменилась локация оптовой торговли мясом. С Ошского рынка точка реализации была перенесена в новый мясной павильон "Чуйгун", который теперь работает на территории рынка "Алтын-Така". Новая площадка уже функционирует в активном режиме.

Для тех, кто привык закупаться рано, график остался прежним - павильон открывает свои двери с 03:00 ночи. Одной из главных особенностей площадки стала возможность покупать продукцию напрямую у производителей, минуя цепочку посредников, что позволяет значительно сэкономить.

Администрация павильона сделала упор на безопасность. "Чуйгун" полностью оборудован согласно ветеринарно-санитарным нормам:

работает современная лаборатория для проверки продукции;

обустроены карантинные помещения и мощные холодильные камеры;

созданы все необходимые служебные условия для контроля качества.

Специалисты подчеркивают, что весь цикл - от поступления скота на рынок до момента его забоя и продажи - находится под строгим надзором ветеринаров. Это исключает попадание на прилавки сомнительной продукции.

Кроме того, проект несет важную социальную нагрузку. На территории павильона организована отдельная зона, где мясо реализуется по доступным, социально ориентированным ценам. Это сделано для того, чтобы качественный продукт оставался доступным для всех слоев населения.

Переезд на новую локацию позволил не только разгрузить центр города, но и создать для бишкекчан более цивилизованные и безопасные условия для закупки мясных продуктов.