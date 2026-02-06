ЕЭК утвердила льготы на импорт говядины до конца 2026 года

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение поддержать переработчиков мяса, введя тарифные льготы на ввоз говядины. Как поясняют в пресс-службе Минсельхоза КР, до 31 декабря 2026 года на территорию ЕАЭС разрешено поставить до 5 тысяч тонн мяса на особых, льготных условиях.

Под действие новых правил подпадает как свежее и охлажденное, так и замороженное мясо крупного рогатого скота. Однако для того, чтобы воспользоваться "нулевым" тарифом или сниженными ставками, предпринимателям необходимо соблюсти ряд строгих условий.

Во-первых, импортер должен получить официальное подтверждение от уполномоченного госоргана своей страны. В этом документе будут четко прописаны название организации, объемы ввоза и конкретная номенклатура товара. Без этой бумаги льгота действовать не будет.

Во-вторых, ввезенное мясо имеет целевое назначение. Его разрешено использовать исключительно для производства мясной продукции внутри страны на предприятиях переработки. Попросту перепродать сырое мясо в другие страны союза не получится - это запрещено правилами. Более того, готовую продукцию (колбасы, консервы и прочее), произведенную из этого льготного сырья, также нельзя вывозить на рынки других государств ЕАЭС.

Главная цель этой меры - насытить внутренний рынок качественным сырьем и помочь местным заводам сдержать рост цен на мясные изделия. Ожидается, что такая поддержка отрасли переработки позволит сохранить ценовую стабильность для конечного потребителя и укрепит продовольственную безопасность в регионе.