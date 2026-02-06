В Иссык-Кульской области вывели более 700 тысяч личинок форели

Специалисты Департамента рыбопромышленного комплекса успешно завершили этап искусственного воспроизводства иссык-кульской форели. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза КР, из 812 тысяч икринок, заложенных в инкубационные аппараты, удалось получить 747 тысяч личинок.

Показатель выживаемости составил 92%, что рыбоводы оценивают как отличный результат. Несмотря на естественные потери в 8%, молодь форели демонстрирует хорошую динамику и уже переведена на питание специальными стартовыми кормами.

Параллельно в Региональном акклиматизационном отделе ведется работа по разведению другого ценного вида - сига-лудоги. В инкубационных аппаратах находится 2,5 миллиона икринок. По прогнозам специалистов, процесс вылупления личинок сига займет около 82 дней и завершится к началу марта.

Данные меры направлены на восполнение популяции ценных пород рыб и развитие рыбохозяйственного потенциала республики.