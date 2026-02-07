Минсельхоз КР призывает садоводов отказаться от высоких деревьев

С началом весеннего сезона Департамент экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства призвал аграриев и садоводов-любителей изменить подход к формированию садов. Основная рекомендация ведомства - отдавать предпочтение низкорослым (полукарликовым) саженцам при закладке интенсивных садов. По данным пресс-службы Минсельхоза КР, именно этот тип посадочного материала является наиболее перспективным для повышения рентабельности садоводческих хозяйств.

Ключевое преимущество полукарликовых деревьев кроется в их уникальной корневой системе. В отличие от высокорослых собратьев, такие саженцы гораздо быстрее приживаются и раньше начинают плодоносить, обеспечивая фермерам стабильный доход в кратчайшие сроки. Компактный размер деревьев не только упрощает сбор урожая и обрезку, но и позволяет внедрять системы точного полива и рационального внесения удобрений, что критически важно в условиях экономии ресурсов.

Особое внимание специалисты обращают на происхождение посадочного материала. Департамент настоятельно рекомендует приобретать саженцы в местных питомниках Кыргызстана. Такие растения уже прошли естественную акклиматизацию и полностью адаптированы к специфическим климатическим условиям и почвам региона. Местный посадочный материал обладает повышенным иммунитетом к распространенным заболеваниям, что гарантирует высокую приживаемость и избавляет садоводов от рисков, связанных с гибелью дорогостоящих импортных аналогов.