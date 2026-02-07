Кыргызстан стал лидером Евразийского региона по темпам притока капитала

Кыргызстан демонстрирует впечатляющие темпы привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), значительно опережая своих соседей по Евразийскому региону. Согласно последним данным Евразийского банка развития (ЕАБР), за период с начала 2024 года по первое полугодие 2025 года объем накопленных инвестиций в республику вырос на 21%. Для сравнения, средний показатель прироста по региону, включающему страны СНГ, Грузию и Монголию, составил всего 6,2%, что подтверждает особый интерес инвесторов к активам внутри Кыргызстана.

В абсолютном выражении объем накопленного иностранного капитала в экономике страны достиг 2,4 млрд долларов. Ключевыми финансовыми партнерами республики стали Россия, вложившая около 300 млн долларов, и Узбекистан с объемом инвестиций порядка 120 млн долларов. Основным драйвером такого роста выступила электроэнергетика, куда было направлено 210 млн долларов - сектор демонстрирует высокую динамику на фоне растущего внутреннего спроса и регионального тренда на развитие возобновляемых источников энергии. Также существенный приток средств зафиксирован в обрабатывающей промышленности, составивший 95 млн долларов.

Примечательно, что все новые инвестиционные инициативы 2024–2025 годов относятся к категории greenfield, то есть подразумевают строительство предприятий и инфраструктуры с чистого листа. Это свидетельствует о долгосрочном доверии бизнеса к рынку. Среди наиболее знаковых проектов эксперты выделяют возведение солнечной электростанции и строительство горно-оздоровительного кластера в Иссык-Кульской области, которые в совокупности укрепляют не только энергетический щит страны, но и её туристическую привлекательность.