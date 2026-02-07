Погода
Кыргызстан стал лидером Евразийского региона по темпам притока капитала

- Светлана Лаптева
Кыргызстан демонстрирует впечатляющие темпы привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), значительно опережая своих соседей по Евразийскому региону. Согласно последним данным Евразийского банка развития (ЕАБР), за период с начала 2024 года по первое полугодие 2025 года объем накопленных инвестиций в республику вырос на 21%. Для сравнения, средний показатель прироста по региону, включающему страны СНГ, Грузию и Монголию, составил всего 6,2%, что подтверждает особый интерес инвесторов к активам внутри Кыргызстана.

В абсолютном выражении объем накопленного иностранного капитала в экономике страны достиг 2,4 млрд долларов. Ключевыми финансовыми партнерами республики стали Россия, вложившая около 300 млн долларов, и Узбекистан с объемом инвестиций порядка 120 млн долларов. Основным драйвером такого роста выступила электроэнергетика, куда было направлено 210 млн долларов - сектор демонстрирует высокую динамику на фоне растущего внутреннего спроса и регионального тренда на развитие возобновляемых источников энергии. Также существенный приток средств зафиксирован в обрабатывающей промышленности, составивший 95 млн долларов.

Примечательно, что все новые инвестиционные инициативы 2024–2025 годов относятся к категории greenfield, то есть подразумевают строительство предприятий и инфраструктуры с чистого листа. Это свидетельствует о долгосрочном доверии бизнеса к рынку. Среди наиболее знаковых проектов эксперты выделяют возведение солнечной электростанции и строительство горно-оздоровительного кластера в Иссык-Кульской области, которые в совокупности укрепляют не только энергетический щит страны, но и её туристическую привлекательность.


