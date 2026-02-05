Погода
Темир Сариев о том, как Кыргызстану "достучаться" до бизнеса США

- Светлана Лаптева
Торговые отношения между Кыргызстаном и США сегодня находятся в зоне поиска новых форматов, однако на пути их расширения стоит ряд объективных препятствий. Руководитель Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев в интервью VB.KG детально проанализировал барьеры, которые мешают притоку американских инвестиций, и обозначил перспективные ниши, где отечественный бизнес уже чувствует себя уверенно.

Главным сдерживающим фактором для товарооборота остается география. "Первая и самая очевидная сложность - это сложная, длительная и дорогая логистика. Несмотря на это, в определённые периоды из США в Кыргызстан поставлялись даже автомобили. Сегодня электронная торговля частично упрощает процессы, однако логистический фактор по-прежнему остаётся серьёзным ограничением", - констатирует глава ТПП.

Другая проблема кроется в масштабах. Для гигантов американского бизнеса рынок одной отдельно взятой республики Центральной Азии выглядит недостаточно емким. Решение Сариев видит в региональной интеграции, которая позволит выступать перед инвесторами единым фронтом.

"Американские компании - это крупные игроки, которым необходимы большие объемы сбыта. Если рассматривать каждую страну по отдельности, то это 7–8 миллионов населения, а в совокупности рынок может достигать порядка 80 миллионов человек, что уже гораздо привлекательнее для инвесторов", - отмечает он.

При этом Кыргызстан заинтересован в том, чтобы американцы видели в республике не только источник сырья. Хотя минеральные ресурсы остаются в фокусе внимания США, Бишкек ставит вопрос о диверсификации. По словам Сариева, стране нужны партнеры, готовые вкладываться в строительство дорог, логистические центры, производство и финансовый сектор. Причем именно в финансовой сфере скрыт огромный потенциал, связанный с доступом к недорогим кредитным линиям США.

"Со стороны США существуют значительные финансовые ресурсы, зачастую более доступные и дешёвые по сравнению с другими странами. Однако для их привлечения нашим банкам и финансовым институтам необходимо активнее работать и повышать свою готовность к сотрудничеству", - подчеркивает Темир Сариев.

Единственной отраслью, для которой границы и дорогая логистика не стали помехой, оказался IT-сектор. Здесь Кыргызстан уже прочно интегрирован в американскую экономику.

"Около 90% программных продуктов, разрабатываемых в нашей стране, экспортируются именно в США. Американский рынок в этом отношении очень большой и перспективный, хотя конкуренция там крайне высокая. Тем не менее возможности для роста есть при условии системной и целенаправленной работы", - резюмирует руководитель ТПП КР.


