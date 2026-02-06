Погода
$ 87.34 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

Люк Литтлер выиграл World Masters в драматичном финале

42  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первая ракетка мира 19-летний англичанин Люк Литтлер стал победителем турнира Winmau World Masters, обыграв действующего чемпиона Люка Хамфриса со счётом 6:5.

Финал получился напряжённым: Литтлер уступал по ходу матча, но сумел переломить игру и оформить камбэк. Ранее по ходу турнира он также спасся от вылета в полуфинале, пережив матч-дарты Гервина Прайса.

Победа принесла ему £100 000 призовых и стала 11-м крупным титулом PDC в карьере. Теперь для полного комплекта рейтинговых трофеев ему не хватает только чемпионата Европы.

После матча Хамфрис назвал соперника "величайшим игроком", однако сам Литтлер заявил, что говорить о статусе GOAT рано - для этого необходимо превзойти рекорды Фила Тейлора.

Соперники продолжат принципиальное противостояние в сезоне-2026: Хамфрис намерен вернуть лидерство в мировом рейтинге.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455086
Теги:
теннис
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  