Люк Литтлер выиграл World Masters в драматичном финале

Первая ракетка мира 19-летний англичанин Люк Литтлер стал победителем турнира Winmau World Masters, обыграв действующего чемпиона Люка Хамфриса со счётом 6:5.

Финал получился напряжённым: Литтлер уступал по ходу матча, но сумел переломить игру и оформить камбэк. Ранее по ходу турнира он также спасся от вылета в полуфинале, пережив матч-дарты Гервина Прайса.

Победа принесла ему £100 000 призовых и стала 11-м крупным титулом PDC в карьере. Теперь для полного комплекта рейтинговых трофеев ему не хватает только чемпионата Европы.

После матча Хамфрис назвал соперника "величайшим игроком", однако сам Литтлер заявил, что говорить о статусе GOAT рано - для этого необходимо превзойти рекорды Фила Тейлора.

Соперники продолжат принципиальное противостояние в сезоне-2026: Хамфрис намерен вернуть лидерство в мировом рейтинге.