В Кыргызстане запускают спортивное реалити-шоу для госслужащих

- Самуэль Деди Ирие
Государственное агентство по делам физической культуры и спорта совместно с Федерацией триатлона КР объявили о старте уникального социально-спортивного проекта - реалити-шоу под названием "Жаңы жол". Проект призван разрушить стереотипы об "офисном" образе жизни и наглядно показать трансформацию обычных сотрудников в настоящих атлетов.

Основная цель шоу - вовлечь госслужащих в активный спорт и продемонстрировать их путь от первых неуверенных шагов до финиша на серьезной дистанции. В течение шести с половиной месяцев зрители смогут наблюдать за подготовкой участников, кульминацией которой станет выступление на любительском Кубке Азии по триатлону 13 сентября.

Для участия в проекте отберут 10 человек из государственных, муниципальных и бюджетных организаций. Организаторы установили четкие критерии: возраст от 28 до 38 лет, наличие как минимум пятилетнего стажа на госслужбе и полное отсутствие профессионального спортивного опыта в прошлом. Кроме того, будущие герои шоу должны быть готовы к жесткому графику - тренировкам не менее трех раз в неделю и обязательному медицинскому обследованию.

Весь процесс подготовки будет фиксироваться на камеру и выходить в эфир в формате серий под девизом "Из кабинета - к победе". Прием заявок продлится со 2 по 15 февраля, после чего с 16 по 18 февраля пройдет конкурсный отбор. Официальный старт тренировочного процесса и съемок запланирован на 1 марта.


Теги:
