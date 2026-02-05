Сборные Кыргызстана по футболу проведут мартовские сборы в Турции

Федерация футбола сообщила, что национальная и молодёжная сборные Кыргызстана по футболу проведут учебно-тренировочные сборы в Анталье (Турция) в период с 18 по 31 марта.

Главная команда страны под руководством нового главного тренера Роберта Просинечки начнёт подготовку к Кубку Азии-2027.

Одновременно в Турции будут работать и молодёжные команды:

U-23 (главный тренер Эдмар Ласерда) - подготовка к Азиатским играм в Японии (10 сентября - 6 октября);

U-20 (главный тренер Нурбек Жолдошев) - подготовка к отборочному этапу Кубка Азии U-20 (29 августа - 6 сентября).

В рамках сбора все сборные проведут товарищеские матчи. Соперники и расписание игр будут объявлены дополнительно.