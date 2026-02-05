Кыргызстанские волейболистки сыграют на Кубке Азии-2026

Женская сборная Кыргызстана по волейболу официально получила приглашение на Кубок Азии-2026, который пройдет 6–14 июня на Филиппинах, сообщили в Федерации волейбола КР.

Выход на турнир стал возможен после успешного выступления сборной в Лиге наций Центрально-азиатской волейбольной ассоциации (CAVA) в Ташкенте, где кыргызстанки заняли третье место.

В Кубке Азии примут участие 12 команд, разделённых на четыре группы. По две лучшие сборные каждой группы выйдут в "Финал четырех", остальные распределят места с 5-го по 12-е.

На данный момент женская сборная Кыргызстана занимает 10-е место в рейтинге команд Азии и 62-е место в мировом рейтинге.