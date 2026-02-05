Погода
$ 87.45 - 87.74
€ 103.62 - 104.47

Кыргызстанские волейболистки сыграют на Кубке Азии-2026

177  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Женская сборная Кыргызстана по волейболу официально получила приглашение на Кубок Азии-2026, который пройдет 6–14 июня на Филиппинах, сообщили в Федерации волейбола КР.

Выход на турнир стал возможен после успешного выступления сборной в Лиге наций Центрально-азиатской волейбольной ассоциации (CAVA) в Ташкенте, где кыргызстанки заняли третье место.

В Кубке Азии примут участие 12 команд, разделённых на четыре группы. По две лучшие сборные каждой группы выйдут в "Финал четырех", остальные распределят места с 5-го по 12-е.

На данный момент женская сборная Кыргызстана занимает 10-е место в рейтинге команд Азии и 62-е место в мировом рейтинге.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455089
Теги:
волейбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  