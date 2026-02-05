Погода
МВД КР планирует установить 20 тысяч камер с системой распознавания лиц

289  0
Министерство внутренних дел планирует поэтапно установить 20 тысяч современных видеокамер в рамках проекта "Безопасная страна". Об этом сообщили в ведомстве.

По данным министерства, с 2022 года в Центре оперативного управления функционирует система распознавания лиц. С ее помощью установлены личности более 3 тысяч подозреваемых в совершении преступлений, а также без вести пропавших граждан.

В настоящее время свыше 3 тысяч камер ведут круглосуточный мониторинг и анализируют информацию с использованием технологий искусственного интеллекта.

Отмечается, что система способна эффективно работать даже при ношении медицинской маски или очков. При выявлении совпадений информация незамедлительно передается оперативным службам.


МВД, информационные технологии, безопасность, преступление, Кыргызстан, пропавшие без вести, Искусственный интеллект
