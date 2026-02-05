МВД КР планирует установить 20 тысяч камер с системой распознавания лиц

Министерство внутренних дел планирует поэтапно установить 20 тысяч современных видеокамер в рамках проекта "Безопасная страна". Об этом сообщили в ведомстве.

По данным министерства, с 2022 года в Центре оперативного управления функционирует система распознавания лиц. С ее помощью установлены личности более 3 тысяч подозреваемых в совершении преступлений, а также без вести пропавших граждан.

В настоящее время свыше 3 тысяч камер ведут круглосуточный мониторинг и анализируют информацию с использованием технологий искусственного интеллекта.

Отмечается, что система способна эффективно работать даже при ношении медицинской маски или очков. При выявлении совпадений информация незамедлительно передается оперативным службам.