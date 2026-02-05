Зимние Олимпийские игры могут пройти в январе

Международный олимпийский комитет (IOC) рассматривает возможность проведения будущих Зимних Олимпийских игр уже в январе, вместо привычного февраля, чтобы обеспечить подходящие условия для снежных видов спорта.

Решение вызвано глобальным потеплением и уменьшением количества естественного снега, что осложняет подготовку соревнований и использование снежных трасс. При этом возможный перенос может повлиять на календарь Кубка мира и совпасть с сезонами NFL и NBA, создавая сложности для спортсменов и трансляторов.

Представитель IOC Карл Штосс отметил:

"Мы обсуждаем перенос Игр на январь, так как март слишком поздний месяц - солнце уже слишком активно тает снег. Это касается и Паралимпийских игр".

По данным исследования IOC, к 2040 году только 10 стран смогут принимать зимние Олимпийские и Паралимпийские соревнования по снежным видам спорта. На прошлых Играх в Пекине 2022 года впервые был использован почти полностью искусственный снег с помощью более 100 генераторов.

Окончательное решение о возможном изменении дат IOC планирует принять на заседании в июне в рамках программы "Fit For The Future", которая также рассматривает возможность включения новых видов спорта на Игры 2030 года в Французских Альпах и 2034 года в Юте.