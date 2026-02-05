Имандос Бектенов завоевал серебро на чемпионате Азии по стрельбе

Кыргызстанский спортсмен Имандос Бектенов завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по стрельбе, который стартовал в индийской столице. Об этом сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта КР.

В первый день соревнований Бектенов выступал в упражнении 10 метров Air Pistol (стрельба из пневматического пистолета) среди юниоров и занял второе место, продемонстрировав высокий уровень точности и стабильность в серии выстрелов.

Еще один кыргызстанец, Аскат Токмоков, показал достойный результат среди взрослых спортсменов, заняв седьмое место.

В турнире участвуют 385 спортсменов из 19 стран, при этом Кыргызстан представлен 16 стрелками. Соревнования продлятся несколько дней, в ходе которых атлеты разыграют медали в разных дисциплинах и возрастных категориях.