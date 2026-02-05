Погода
В Кыргызстане проходит легализация ювелирных изделий

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напомнила налогоплательщикам о возможности легализовать остатки ранее ввезенных или произведенных ювелирных изделий из драгоценных металлов при отсутствии первичных документов. Это также позволяет получить освобождение от ответственности и исполнения обязанностей налогового агента.

В ведомстве отметили, что мера направлена на упорядочение оборота ювелирных изделий, создание прозрачных условий для предпринимательской деятельности и снижение административной нагрузки на добросовестных налогоплательщиков.

На период легализации действуют пониженные ставки пробирного сбора за опробование и клеймение изделий. Для золотых, платиновых и палладиевых украшений отечественного и иностранного производства, включая бывшие в употреблении, сбор составляет 10 сомов за изделие. Для серебряных изделий - 8 сомов.

Чтобы получить освобождение от ответственности, необходимо до 1 марта 2026 года оформить электронный документ в информационной системе электронных счетов-фактур.

Для этого налогоплательщику нужно войти в систему, перейти в раздел "Приобретение" и подраздел ДПБУ, нажать "Добавить" и выбрать опцию внесения сведений о драгоценных ювелирных изделиях. После этого основные реквизиты сформируются автоматически. Требуется заполнить только товарную часть документа.

В налоговой подчеркнули, что электронный документ не подлежит корректировке и не может быть признан недействительным, поэтому все сведения необходимо вносить полностью и без ошибок.


