Кыргызстанца, подозреваемого в крупном мошенничестве, задержали в США

В штате Иллинойс задержан гражданин Кыргызстана Ы.М., 1979 года рождения, находившийся в международном розыске. Операция проведена в результате совместных мероприятий МВД Кыргызской Республики, Министерства внутренней безопасности США и Департамента по борьбе с наркотиками штата.

По данным ведомства, мужчина разыскивался с 2023 года по линии Интерпола на основании "красного уведомления". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 209 ("Мошенничество в особо крупном размере") Уголовного кодекса КР.

Следствие считает, что Ы.М. действовал по предварительному сговору с гражданином А.Ч. занимавшим руководящую должность в одной из организаций по реализации нефтепродуктов. В результате было похищено 1536,51 тонны печного топлива на сумму 51 780 387 сомов.

В настоящее время компетентные органы Кыргызстана работают над вопросом экстрадиции задержанного для привлечения к уголовной ответственности.

В МВД сообщили, что в центрах содержания под стражей HSI (ICE) находятся восемь разыскиваемых граждан Кыргызстана, проходящих процедуру высылки. Трое из них уже депортированы на родину.