Погода
$ 87.45 - 87.74
€ 103.62 - 104.47

Кыргызстанца, подозреваемого в крупном мошенничестве, задержали в США

226  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В штате Иллинойс задержан гражданин Кыргызстана Ы.М., 1979 года рождения, находившийся в международном розыске. Операция проведена в результате совместных мероприятий МВД Кыргызской Республики, Министерства внутренней безопасности США и Департамента по борьбе с наркотиками штата.

По данным ведомства, мужчина разыскивался с 2023 года по линии Интерпола на основании "красного уведомления". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 209 ("Мошенничество в особо крупном размере") Уголовного кодекса КР.

Следствие считает, что Ы.М. действовал по предварительному сговору с гражданином А.Ч. занимавшим руководящую должность в одной из организаций по реализации нефтепродуктов. В результате было похищено 1536,51 тонны печного топлива на сумму 51 780 387 сомов.

В настоящее время компетентные органы Кыргызстана работают над вопросом экстрадиции задержанного для привлечения к уголовной ответственности.

В МВД сообщили, что в центрах содержания под стражей HSI (ICE) находятся восемь разыскиваемых граждан Кыргызстана, проходящих процедуру высылки. Трое из них уже депортированы на родину.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455097
Теги:
МВД, мошенничество, США, экстрадиция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  