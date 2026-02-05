Погода
$ 87.45 - 87.74
€ 103.62 - 104.47

В Бишкеке задержан подозреваемый в квартирной краже

281  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи в Ленинском районе Бишкека. Об этом сообщили в УВД района.

16 января 2026 года около 02.00 неизвестный, взломав входную дверь и воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в дом на улице Садырбаева. Он похитил строительные инструменты и два телевизора, после чего скрылся.

Установлено, что после кражи злоумышленник вызвал такси, загрузил похищенное имущество и вывез его с места преступления.

По данному факту Следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый К.К., 1987 года рождения. Решением Ленинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде электронного наблюдения.

В ходе следственных действий изъяты ранее похищенные вещи, а также велосипед, признанные вещественными доказательствами. В настоящее время устанавливается возможная причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455098
Теги:
задержание, кража, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  