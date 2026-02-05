В Бишкеке задержан подозреваемый в квартирной краже

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи в Ленинском районе Бишкека. Об этом сообщили в УВД района.

16 января 2026 года около 02.00 неизвестный, взломав входную дверь и воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в дом на улице Садырбаева. Он похитил строительные инструменты и два телевизора, после чего скрылся.

Установлено, что после кражи злоумышленник вызвал такси, загрузил похищенное имущество и вывез его с места преступления.

По данному факту Следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый К.К., 1987 года рождения. Решением Ленинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде электронного наблюдения.

В ходе следственных действий изъяты ранее похищенные вещи, а также велосипед, признанные вещественными доказательствами. В настоящее время устанавливается возможная причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Расследование продолжается.