Группа AY YOLA стала культурным амбассадором Всемирных игр кочевников

Музыкальный коллектив AY YOLA стал культурным амбассадором Всемирных игр кочевников 2026, которые пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Меморандум о сотрудничестве подписан между Международным секретариатом Игр и коллективом.

Сообщается, что партнерство направлено на сохранение нематериального культурного наследия и продвижение традиционной культуры кочевых народов через современное музыкальное звучание. В рамках амбассадорской программы коллектив примет участие в культурных и информационных инициативах, формируя современный международный образ традиционной культуры.

AY YOLA - музыкальное трио из Башкортостана, известное авторским подходом к этнической музыке и современным прочтением башкирского эпоса "Урал-батыр". Музыканты соединяют традиционные инструменты, живое исполнение и электронную музыку, что находит отклик у международной аудитории.

Всемирные игры кочевников считаются одним из крупнейших международных культурно-спортивных событий, объединяющих страны вокруг традиционных видов спорта, культуры и нематериального наследия. Культурная программа Игр рассматривается как отдельное направление, отражающее философию кочевничества, преемственность традиций и диалог прошлого и настоящего.

Отмечается, что сотрудничество с AY YOLA усиливает международное культурное измерение Игр и подчеркивает роль современной этно-музыки как универсального языка межкультурного взаимодействия.


музыка, культура, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
