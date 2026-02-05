Погода
Чиновники верят бренду Coca-Cola больше, чем жалобам бишкекчан

- Карыпбай кызы Толгонай
Жители Ленинского района по улице Лущихина обратились к депутату Жылдыз Садырбаевой из-за неприятного запаха, который постоянно идет от завода На Лущихина жалуются на вонь от завода, но в Кабмине уверены, что "Кока-Кола" не пахнет. Депутат озвучила их жалобы в Жогорку Кенеше, отметив, что завод построили с нарушениями. По ее словам, санитарные нормы не соблюдены, а забор стоит прямо впритык к частному сектору.

В свою очередь заместитель председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев не стал обещать проверку, а просто заявил, что завод появился раньше домов. Больше того, он фактически взял на себя роль пресс-секретаря компании. По его словам, раз "Coca-Cola" - мировая фирма и следит за экологией, то никаких вредных выбросов там быть просто не может.

Сразу возникает вопрос: а почему Амангельдиев так активно заступается за "Коку-Колу"? Вместо того, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, откуда на самом деле идет запах, на который жалуются местные жители, чиновник просто ссылается на авторитет бренда. Выходит, если компания богатая и известная, то проверять ее уже не обязательно? Жители говорят про вонь, а им в ответ рассказывают про "мировые стандарты" и экологию. Почему интересы бизнеса чиновнику оказались ближе, чем жалобы обычных горожан непонятно.


Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш
