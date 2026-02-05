Погода
Asman Airlines показала, как будут выглядеть новые Airbus A321

- Назгуль Абдыразакова
ОАО "Аэропорты Кыргызстана" совместно с государственной авиакомпанией Asman Airlines представили новый фирменный дизайн самолетов Airbus A321, которые планируется закупить в течение года для выполнения международных рейсов.

Как отметил председатель правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манасбек Самидинов, запуск самолетов с обновленным обликом станет важным этапом в истории гражданской авиации страны.

Мы выходим на качественно новый уровень. Airbus A321 это дальность, комфорт и надежность, а новый облик наших самолетов это лицо Кыргызстана в международных аэропортах. Мы хотим, чтобы Asman Airlines узнавали в небе с первого взгляда, сказал он.

Сообщается, что обновленный дизайн отражает современный облик авиакомпании, национальную идентичность и стратегический курс на развитие международных направлений. В оформлении использованы элементы, символизирующие небо, движение вперед и связь Кыргызстана с миром.

Ожидается, что закупка самолетов и запуск международных маршрутов расширят возможности для пассажиров, туризма и деловых связей, а также укрепят имидж Кыргызстана как современной авиационной державы в регионе.


