Суд в Баку вынес приговоры экс-руководству Нагорного Карабаха

Бакинский военный суд вынес окончательные вердикты группе бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, задержанных осенью 2023 года. Судебный процесс завершился назначением максимально суровых мер наказания для ключевых фигурантов.

К пожизненному заключению приговорены экс-президент Араик Арутюнян, возглавлявший регион до сентября 2023 года, бывший командующий армией Левон Мнацаканян, его заместитель Давид Манукян, а также экс-министр иностранных дел Давид Бабаян. Сторона гособвинения настаивала именно на таком исходе, учитывая тяжесть инкриминируемых статей.

Еще два бывших руководителя республики - Аркадий Гукасян и Бако Саакян - получили по 20 лет лишения свободы. Несмотря на то что их обвинения также предусматривали пожизненный срок, суд смягчил приговор в силу возраста подсудимых: обоим уже исполнилось 65 лет. Всего по данному делу проходят 15 человек. Им вменяется широкий спектр преступлений - от терроризма и геноцида до незаконного удержания власти и ведения агрессивной войны.

Напомним, задержание военно-политической верхушки региона произошло после военной операции Баку осенью 2023 года, в результате которой Азербайджан восстановил полный контроль над территорией. С 1 января 2024 года Нагорный Карабах официально прекратил свое существование как непризнанная республика, что повлекло за собой массовый исход армянского населения и арест руководителей самопровозглашенного образования.