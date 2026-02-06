Погода
$ 87.34 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

Верховный суд России запретил ИИ-персонажей в предвыборной агитации

158  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Верховный суд России поставил точку в споре о легитимности использования искусственного интеллекта в политической рекламе. Согласно решению суда, генерация образов людей с помощью нейросетей для агитационных материалов является незаконной, сообщают "Ведомости".

Поводом для разбирательства стала жалоба челябинского филиала КПРФ. В ходе прошлогодней избирательной кампании в законодательное собрание области партия выпустила листовку, персонажи которой были созданы ИИ. Региональный избирком наложил запрет на тираж, сославшись на то, что закон допускает использование в агитации лишь двух вариантов: изображения самого кандидата или "неопределенного круга лиц". Сгенерированные же образы не подпадали ни под одну из этих категорий.

Юристы КПРФ в кассационной жалобе пытались доказать, что персонажи на макете - продукт вымысла, не имеющий ничего общего с реальными людьми. В качестве аргумента приводились технические огрехи нейросети: например, у ребенка на листовке было шесть пальцев, а контуры женщины имели явные анатомические искажения. Тем не менее Верховный суд эти доводы не убедили.

В руководстве КПРФ заявили, что после детального изучения мотивировочной части решения планируют обжаловать этот прецедент в Конституционном суде.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455109
Теги:
выборы, Россия, агитация, Искусственный интеллект
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  