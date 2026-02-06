Верховный суд России запретил ИИ-персонажей в предвыборной агитации

Верховный суд России поставил точку в споре о легитимности использования искусственного интеллекта в политической рекламе. Согласно решению суда, генерация образов людей с помощью нейросетей для агитационных материалов является незаконной, сообщают "Ведомости".

Поводом для разбирательства стала жалоба челябинского филиала КПРФ. В ходе прошлогодней избирательной кампании в законодательное собрание области партия выпустила листовку, персонажи которой были созданы ИИ. Региональный избирком наложил запрет на тираж, сославшись на то, что закон допускает использование в агитации лишь двух вариантов: изображения самого кандидата или "неопределенного круга лиц". Сгенерированные же образы не подпадали ни под одну из этих категорий.

Юристы КПРФ в кассационной жалобе пытались доказать, что персонажи на макете - продукт вымысла, не имеющий ничего общего с реальными людьми. В качестве аргумента приводились технические огрехи нейросети: например, у ребенка на листовке было шесть пальцев, а контуры женщины имели явные анатомические искажения. Тем не менее Верховный суд эти доводы не убедили.

В руководстве КПРФ заявили, что после детального изучения мотивировочной части решения планируют обжаловать этот прецедент в Конституционном суде.