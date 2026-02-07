Карена Даллакян: Любые трудности можно преодолеть, когда мы вместе

За плечами ведущего российского ветеринарного врача, президента фонда "Спаси меня" Карена Даллакяна тысячи спасенных животных, многие из которых получили тяжелые травмы и нуждались в сложных операциях. Специалист, известный своей работой по спасению диких зверей и птиц, прибыл в Бишкек в рамках волонтерской программы "Миссия ДОБРО". Здесь он провел ряд хирургических вмешательств подопечным реабилитационного центра "Зоо Бишкек", осмотрел животных и поделился с местными специалистами опытом их лечения и восстановления.

Одной из самых сложных стала операция на хищной птице, которая длилась более полутора часов. Вмешательство проводили на месте, поскольку транспортировка могла оказаться для нее смертельно опасной из-за стресса.

"Когда операция длится более полутора часов, переживаний всегда больше, поэтому нам пришлось продлевать действие препаратов, обеспечивающих обезболивание и обездвиживание", - рассказал Карен Даллакян.

Состояние животных центра, по его признанию, стало приятным сюрпризом.

"Я был приятно удивлен, что животные находятся в хорошем состоянии. Я сам владею приютом для диких животных и часто вижу последствия человеческой жестокости: капканы, цирковую индустрию, когда избавляются от "нерабочих" животных. Здесь правильное питание, содержание и чистота. Это залог той здоровой картины, которую я увидел в Бишкеке", - отметил он.

Ветеринар подчеркнул, что сложнейшую операцию удалось провести благодаря командной работе. В Бишкеке он также встретил своего однокурсника.

"Спустя 35 лет я увидел здесь своего однокурсника, который сейчас преподает ветеринарную хирургию. Вместе с местными специалистами нам удалось провести операцию фактически в полевых условиях. Каждая минута была очень дорога, фиксация птицы под анестезией идет в неестественном положении, а нагрузка на органы дыхания и сердце очень велика. Но результат есть. Птица спасена, жизнь сохранена", - сказал Даллакян.

Он добавил, что уже через три часа после наркоза птица начала приходить в себя.

"Она начала пить, издавать звуки, у этих орлов очень интересное "гавканье". Это радостные моменты, которые мы пережили вместе с сотрудниками центра. Когда я вышел из операционной, все ждали новостей, как родственники ждут близкого человека. Добрые дела всегда так заканчиваются. Любые трудности можно преодолеть, когда мы вместе", - поделился ветеринар.

Директор центра "Зоо Бишкек" Владислав Шевченко сообщил, что учреждение работает более восьми лет и занимается спасением диких животных.

"Все животные поступают к нам с травмами. Их приносят люди, иногда животных держат дома, а потом отдают. Большую часть тех, кого можем восстановить, мы выпускаем на волю. Это наша первостепенная цель", - рассказал он.

Сейчас в центре содержится около 300 животных и птиц более чем 35 видов. Однако многих вернуть в дикую природу уже невозможно.

"У нас много хищных птиц с перебитыми крыльями, есть лисы и волки с огнестрельными ранениями. К сожалению, некоторые животные никогда не смогут вернуться на волю", - отметил Шевченко.

Он рассказал, что две птицы поступили в центр совсем недавно.

"Нам позвонили в Новый год и сообщили, что нашли орлана. Предположительно, он влетел в автомобиль. У него множественные переломы, крыло повреждено, нога раздроблена. Вторую птицу также принесли с тяжелой травмой крыла. Орлана уже прооперировали, теперь будем бороться за их жизни. Впереди долгий процесс восстановления", - пояснил директор.

По его словам, приезд российского ветеринара стал для центра большой поддержкой.

"Это произошло очень быстро. Мы обратились в Россотрудничество, и нас поддержали. Затем к работе подключилась российская ассоциация "Добро.рф" и привезла специалиста с большим опытом. За такие сложные операции берутся немногие ветеринары, особенно когда речь идет о птицах", - сказал Шевченко.

Центр уже подписал меморандум о сотрудничестве и намерен наладить постоянный обмен опытом.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Кыргызстане Анастасия Брайловская отметила важность профессионального взаимодействия.

"Нам очень интересен этот обмен опытом. Это и помощь редким и краснокнижным животным, и рекомендации по кормлению и реабилитации. Основная задача - не оставить животное в неволе, а вылечить, ресоциализировать и по возможности вернуть в дикую природу", - сказала она.

"Первые сутки показывают, что операции прошли успешно: птицы живы, пьют и едят. Но впереди еще не один день и не одна неделя наблюдений и реабилитации", - добавила Брайловская.

В Россотрудничестве подчеркнули, что программа "Миссия ДОБРО" будет продолжена и в дальнейшем.