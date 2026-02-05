Турция остается одним из самых популярных направлений у кыргызстанцев

Турция по итогам 2025 года зафиксировала исторически высокие показатели в сфере туризма. Об этом на пресс-конференции в Стамбуле сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, представив официальные результаты года.

По его словам, в прошлом году страну посетили 64 миллиона иностранных туристов, а доход от отрасли составил 65 млрд 231 млн долларов. Этот показатель стал абсолютным рекордом в истории Турции.

Министр отметил, что страна уверенно укрепляет позиции на мировом туристическом рынке и сегодня входит в число ведущих направлений. Стратегической целью на 2026 год обозначено достижение 68 млрд долларов доходов от туризма.

Эрсой подчеркнул, что туристическая отрасль больше не ограничивается форматом пляжного отдыха. В Турции активно развиваются культурный и религиозный туризм, экологические и природные маршруты, археологические направления, медицинский и термальный туризм, гастрономия, конгрессно-выставочная деятельность, а также круизный и зимний туризм.

Одними из наиболее успешных инициатив названы проекты "Наследие для будущего" и "Ночные музеи", направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия.

Положительная динамика отмечена и на рынке Кыргызстана. В 2025 году Турцию посетили 199 280 граждан республики, что на 8% больше по сравнению с 2024 годом. В ведомстве подчеркнули, что этот рост подтверждает устойчивый интерес кыргызстанцев к стране как к одному из популярных туристических направлений.