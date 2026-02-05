Погода
$ 87.45 - 87.74
€ 103.62 - 104.47

Турция остается одним из самых популярных направлений у кыргызстанцев

257  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Турция по итогам 2025 года зафиксировала исторически высокие показатели в сфере туризма. Об этом на пресс-конференции в Стамбуле сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, представив официальные результаты года.

По его словам, в прошлом году страну посетили 64 миллиона иностранных туристов, а доход от отрасли составил 65 млрд 231 млн долларов. Этот показатель стал абсолютным рекордом в истории Турции.

Министр отметил, что страна уверенно укрепляет позиции на мировом туристическом рынке и сегодня входит в число ведущих направлений. Стратегической целью на 2026 год обозначено достижение 68 млрд долларов доходов от туризма.

Эрсой подчеркнул, что туристическая отрасль больше не ограничивается форматом пляжного отдыха. В Турции активно развиваются культурный и религиозный туризм, экологические и природные маршруты, археологические направления, медицинский и термальный туризм, гастрономия, конгрессно-выставочная деятельность, а также круизный и зимний туризм.

Одними из наиболее успешных инициатив названы проекты "Наследие для будущего" и "Ночные музеи", направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия.

Положительная динамика отмечена и на рынке Кыргызстана. В 2025 году Турцию посетили 199 280 граждан республики, что на 8% больше по сравнению с 2024 годом. В ведомстве подчеркнули, что этот рост подтверждает устойчивый интерес кыргызстанцев к стране как к одному из популярных туристических направлений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455111
Теги:
туризм, Турция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  