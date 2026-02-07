Масадыков выступил на презентации сборников "Республики – фронту"

5 февраля 2026 года в Москве состоялась масштабная презентация серии документальных сборников "Республики – фронту 1941–1945". В мероприятии, организованном Аппаратом Совбеза РФ, Минобрнауки России, Российским историческим обществом и РГГУ, принял участие Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Выступая перед участниками, глава Организации подчеркнул особую значимость архивных трудов для сохранения исторической правды и укрепления связей между народами, чьи предки плечом к плечу ковали победу в Великой Отечественной войне.

Текст выступления:

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Прежде всего, хотел бы выразить признательность организаторам за приглашение принять участие в презентации серии документальных сборников "Республики – фронту 1941-1945". Этот труд – свидетельство того, что наша Великая Победа была поистине общей. Она ковалась на фронтах и в тылу, в цехах заводов и на полях, представителями всех народов и всех республик великой страны. Общие усилия были направлены на достижение единой цели: разгромить нацистскую Германию и ее союзников.

Сохранение исторической памяти и правды о войне – это наш моральный долг. Потому что помнить, какой ценой досталась Победа, беречь правду от искажений – значит чтить подвиг предков. Сегодня, как никогда, важно опираться на документы, на факты, на архивные свидетельства, подобные тем, что собраны в представленном сборнике. Попытки переписать историю, принизить решающий вклад наших народов в разгром нацизма, героизировать пособников преступников представляются сознательной политикой, направленной на подрыв ценностей, за которые сражались наши предки, и на ослабление тех правовых и моральных основ мира, что были закреплены после 1945 года. Мы, как наследники Победителей, не можем и не позволим этого сделать.

Вопросы защиты исторической памяти о Великой Отечественной войне и правды о нашей общей Победе занимают особое место в работе Организации Договора о коллективной безопасности. В рамках подготовки к 80-летию этого события нами была проведена большая работа.

Важной частью стало создание по инициативе в то время Генерального секретаря ОДКБ Имангали Нургалиевича Тасмагамбетова совместно с Научно-исследовательским институтом военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации энциклопедии "Великая Отечественная война 1941–1945 годов". Этот научный труд был высоко оценён лидерами наших государств на сессии Совета коллективной безопасности в Бишкеке.

В год юбилея Великой Победы нашей Организацией была проведена Международная конференция на тему: "Вклад народов государств – членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне". Она объединила политиков, экспертов, историков и потомков героев, подтвердив, что общая память о подвиге является основой нашей солидарности в противодействии современным вызовам.

Итогом этой работы стало принятие Советом коллективной безопасности ОДКБ Заявления в связи с 80-й годовщиной Победы, в котором отвергаются любые попытки ревизии истории, героизации нацизма и осквернения памяти освободителей, и подчёркивается, что действия нацистов были геноцидом народов Советского Союза. Солидарная позиция ведущих евразийских объединений по этому вопросу также изложена в Совместном заявлении генеральных секретарей ОДКБ, СНГ и ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН.

Именно поэтому сегодняшнее мероприятие имеет для нас особое значение. В сборниках "Республики – фронту" я вижу, в том числе, важное и логичное развитие той системной работы, которую ведут наши страны для увековечивания памяти о Великой Победе. Эти документы – прямое и фактологическое подтверждение того, что неоднократно подчеркивали лидеры наших государств.

Отдельно хочу поблагодарить коллектив составителей за их огромный труд по сбору и систематизации архивных свидетельств.

Дорогие друзья!

Сборники "Республики – фронту" – это важный вклад в то, чтобы наши дети и внуки знали правду. Чтобы помнили, что солдаты из Алматы и Минска, Бишкека и Душанбе, Еревана и Москвы, Ташкента и Баку, Ашхабада и Тбилиси стояли плечом к плечу.

И пока мы храним память и отстаиваем правду, жертвы, принесённые на алтарь Победы, не были напрасны. Сила нашего союза в нашей общей истории, в нашей общей памяти и в нашей общей ответственности за будущее.

Благодарю за внимание!".