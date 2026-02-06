Погода
$ 87.34 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

Кыргызстан вошел в топ-20 стран с наибольшей импортозависимостью

231  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан занял 17-е место в глобальном списке государств с наибольшей долей импорта по отношению к объему национальной экономики. Согласно свежим данным Всемирного банка за 2024 год, объем ввозимых товаров в республику достиг критической отметки в 84,2% от ВВП.

Такие показатели характерны либо для малых островных государств, либо для крупнейших логистических узлов вроде Гонконга (лидер рейтинга с показателем 177,7% ВВП), где основная часть импорта предназначена для дальнейшего реэкспорта. В случае с Кыргызстаном столь высокая цифра подчеркивает значительную роль страны как транзитного хаба в Центральной Азии.

Для сравнения, позиции стран СНГ, Балтии и Центральноазиатского региона в мировом рейтинге выглядят следующим образом:

  1. Кыргызстан - 17 место (84,2% ВВП)
  2. Армения - 25 место (76,4% ВВП)
  3. Эстония - 27 место (75,4% ВВП)
  4. Беларусь - 42 место (66,9% ВВП)
  5. Грузия - 61 место (55,6% ВВП)
  6. Таджикистан - 82 место (48,4% ВВП)
  7. Узбекистан - 103 место (38,0% ВВП)
  8. Азербайджан - 106 место (36,8% ВВП)
  9. Казахстан - 138 место (25,6% ВВП)
  10. Россия - 165 место (17,6% ВВП)
  11. Туркменистан - 172 место (11,2% ВВП).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455121
Теги:
импорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  