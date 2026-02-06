Погода
$ 87.34 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

Виталий Левченко снова назначен главным тренером "Истиклола"

179  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Душанбинский футбольный клуб "Истиклол" объявил о назначении украинского специалиста Виталия Левченко на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан до конца сезона 2026 года.

Для Левченко это уже не первый период работы в душанбинском клубе. Ранее он возглавлял "Истиклол" и сумел добиться с командой заметных результатов как во внутреннем чемпионате Таджикистана, так и на международной арене, благодаря чему хорошо знаком болельщикам и инфраструктуре клуба.

Ожидается, что специалист займётся стабилизацией игры команды и подготовкой к выступлениям в национальном первенстве и международных турнирах АФК. Руководство клуба рассчитывает, что возвращение тренера поможет "Истиклолу" усилить результаты и бороться за трофеи в текущем сезоне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455123
Теги:
Таджикистан, тренер, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  