Виталий Левченко снова назначен главным тренером "Истиклола"

Душанбинский футбольный клуб "Истиклол" объявил о назначении украинского специалиста Виталия Левченко на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан до конца сезона 2026 года.

Для Левченко это уже не первый период работы в душанбинском клубе. Ранее он возглавлял "Истиклол" и сумел добиться с командой заметных результатов как во внутреннем чемпионате Таджикистана, так и на международной арене, благодаря чему хорошо знаком болельщикам и инфраструктуре клуба.

Ожидается, что специалист займётся стабилизацией игры команды и подготовкой к выступлениям в национальном первенстве и международных турнирах АФК. Руководство клуба рассчитывает, что возвращение тренера поможет "Истиклолу" усилить результаты и бороться за трофеи в текущем сезоне.