В Таджикистане заложили первый камень в фундамент Футбольной академии

В Таджикистане официально дали старт строительству современного комплекса Футбольной академии города Худжанда. В церемонии закладки первого камня в микрорайоне Сырдарья приняли участие председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и мэр города Фирдавс Шарифзода.

Будущий спортивный центр обещает стать одной из самых оснащенных тренировочных баз в республике. Проект включает в себя административное здание, два полноразмерных и два малых футбольных поля, а также крытый манеж для занятий в любое время года. Кроме того, для атлетов построят бассейн и современный спортивный зал.

Проектировщиком комплекса выступила компания "Хушофар", а заказчиком - городское управление капитального строительства. Финансирование объекта полностью обеспечивает исполнительный орган государственной власти Худжанда.

Ожидается, что новая академия станет ключевой базой для подготовки молодых футболистов и развития профессионального спорта во всем Согдийском регионе.