В Бишкеке стартовало первенство Кыргызстана по борьбе (U17)

Во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула стартовало первенство Кыргызстана по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет (U17), в котором участвуют представители всех регионов страны.

В церемонии открытия приняли участие заместитель директора Государственного агентства физической культуры и спорта Улан Кыдырбаев, представители Федерации борьбы, тренеры, спортсмены и болельщики. Отмечено, что турнир играет важную роль в подготовке резерва национальной сборной и развитии молодежного спорта.

Победители и призёры (1–3 места) будут награждены медалями и дипломами, а также войдут в состав сборной Кыргызстана для участия в международных соревнованиях 2026 года - чемпионатах Азии, мира и лицензионных турнирах.

Соревнования направлены на популяризацию женской борьбы, повышение уровня мастерства спортсменок и пропаганду здорового образа жизни.

В первый день проходят схватки среди девушек в весовых категориях: 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69 и 73 кг. Финальные поединки начнутся в 17:00.


