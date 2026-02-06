Расходы на Олимпиаду-2026 в Италии превысили $5 млрд

Подготовка к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии оказалась крайне затратной: общие расходы превысили 5 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор оргкомитета Андреа Варнье.

Изначально бюджет Игр оценивался в 1,3 млрд долларов, но в процессе подготовки операционные расходы выросли до 1,7 млрд. Еще около 3,5 млрд долларов ушли на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры, финансируемой государством.

Варнье отметил, что организаторы столкнулись с множеством трудностей, и не все объекты были готовы вовремя. В частности, хоккейный стадион в Сантаджулии и санно-бобслейный центр в Кортине находятся на завершающем этапе строительства. Новые сооружения возводятся, несмотря на рекомендации МОК использовать существующие объекты в соседних странах.

Организаторы активно готовятся к церемонии открытия, запланированной на пятницу, работая в условиях сжатых сроков.

Отдельно сообщается, что Казахстан направил на подготовку к Играм 13,3 млрд тенге.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.