Фенербахче подписал Н"Голо Канте при поддержке президента Эрдогана

177  0
- Самуэль Деди Ирие
Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" официально завершил трансфер французского полузащитника Н"Голо Канте из саудовского клуба "Аль-Иттихад", поблагодарив президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в возобновлении сделки.

Ранее "Фенербахче" критиковал "Аль-Иттихад" за задержку трансфера, заявляя, что саудовский клуб "не завершил необходимые процедуры" после того, как Канте успешно прошёл медицинское обследование и была согласована пролонгация трансфера.

Позже "Аль-Иттихад" подтвердил уход Канте с помощью видео в социальных сетях.

Президент "Фенербахч"е Садеттин Саран отметил: "От себя и от имени клуба хочу выразить благодарность нашему президенту, господину Реджепу Тайипу Эрдогану, за значительную поддержку в успешном завершении этого процесса, который будет способствовать развитию как Фенербахче, так и турецкого футбола".

Канте, ранее выступавший за Челси, усиливает полузащиту "Фенербахче" перед новым сезоном и станет ключевым игроком команды.


Теги:
Турция, футбол
